『モン 7way 蝶 三日月 星 レイヤード ネックレス (11月 ブルートパーズ) シルバー 925 レディース アゲハ蝶 スター ムーン【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 18時 26分に出品され03月04日 18時 26分に終了予定です。即決価格は8,560円に設定されています。現在680件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
モン 7way 蝶 三日月 星 レイヤード ネックレス (11月 ブルートパーズ) シルバー 925 レディース アゲハ蝶 スター ムーン
【商品説明】
・?シルバー925?世界的に純銀とみなされる素材です。コーティングされているので、お手入れの手間いらずなのもポイント。
・【レテ?ィース レテ゛ィース シルハ?ー シルハ゛ー フ?ラント? フ゛ラント゛ 】
・商品詳細 ・ブランド mon(モン) ・素材 シルバー925(ロジウムコーティング) キュービックジルコニア 各種天然石 ・チェーン 幅 約0.6mm(4面カットあずきチェーン) 長さ 39cm～44cm(調節可能) ・重量 約2.3g ・チャームサイズ [三日月] 縦約8.0mm 横約9.0mm 厚み約2.0mm [蝶] 縦約8.5mm 横約8.0mm 厚み約2.0
【サイズ】
高さ : 0.50 cm
横幅 : 10.00 cm
奥行 : 10.00 cm
重量 : 10.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8560円
680 入札履歴
終了
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