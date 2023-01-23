『厳選！京都地酒 飲み比べセット 東山 吟の司 銀閣 酒魂 桃の滴 日本酒 1800ml 1.8L 5本【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月18日 07時 50分に出品され03月18日 07時 50分に終了予定です。即決価格は8,560円に設定されています。現在703件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 送料について、四国は別途200円、九州・北海道は別途500円、沖縄・離島は別途3000円



容量/入数：1800ml×5本

メーカー名：逸酒創伝

Alc度数 ： 詳細は商品説明を参照

精米歩合度 ： 詳細は商品説明を参照

使用米 ： 詳細は商品説明を参照

都道府県 ： 詳細は商品説明を参照

備考 ：