『ドイリー レースペーパー 丸型 銀(500枚入)8号【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月24日 15時 01分に出品され04月24日 15時 01分に終了予定です。即決価格は8,560円に設定されています。現在471件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 外寸 :φ205mm

重量:1000g

材質:紙