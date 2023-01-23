『ヨガ用品 ダンスキン ヨガマット 2カラーヨガマット 5mm DA991510 レディース フォレストグリーン ONESIZE【2024年最新】 』はヤフオクでから03月04日 22時 35分に出品され03月04日 22時 35分に終了予定です。即決価格は8,560円に設定されています。現在819件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ダンスキン ヨガマット 2カラーヨガマット 5mm DA991510 レディース フォレストグリーン ONESIZE



【商品説明】

・$0

・センターライン付き

・メイン素材: 熱可塑性エラストマー(TPE)

・寸法;H60cm×W173cm(5mm)

・持ち運びにも便利な厚み5mmのヨガマット

・素材構成: 熱可塑性エラストマー(TPE)



【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 11.00 cm

奥行 : 60.00 cm

重量 : 610.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。