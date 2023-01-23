『GEX セーフカバーナビパック 300 サーモスタット ヒーター 水槽 ヒーター 水槽ヒーター 水槽用ヒーター 熱帯魚 ヒーター【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 06時 09分に出品され04月04日 06時 09分に終了予定です。即決価格は8,560円に設定されています。現在440件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サーモスタット＋ヒーターをセット・ヒーター交換可能タイプ
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ジェックス ペット用品 アクアリウム用品 水槽 飼育 飼育グッズ
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【商品名】 セーフカバーナビパック 300 【ジャンル・特徴】 サーモスタット＋ヒーターをセット・ヒーター交換可能タイプ 【メーカー名】ジェックス 株式会社 【商品特徴】 安全を追求した独自の「シャトル構造」を採用。空焚き検知温度センサーを搭載、空気中での通電を感知するとヒーターカバー表面温度を安全な温度にコントロールします。温度ヒューズを作動させる前に通電を遮断するので、再使用が可能です。難燃性樹脂を使用したヒーターカバーがついているので、人にも、魚にも安全です。さらに、ヒーター部は交換が出来るので経済的です。 【材質】 (ヒーター) ケース：ABS、ケースU：ABS、制御管：耐熱ガラス、ヒーター管：石英管、ヒーターカバー：難燃6ナイロンgF30％(V0材・・・続きは下へ
寿工芸 パワーサーモ ET-1000X
¥ 8523
エヴァリス EVサーモ 600WR-III
¥ 8523
Bitspower VG-NGTX780TI ニッケルメッキ アクリルトップ
¥ 8520
テトラ (Tetra) 水槽 テトラ メダカの繁殖を楽しもう 水槽 アクアリウム メダカ
¥ 8520
ニッソー プロテクトICオート R-300W
¥ 8519
Kaiyopop 水槽 ヒーター 熱帯魚 ヒーター 金魚 水槽 用 サーモスタット炭素繊維・赤外線 完全防爆 急速加熱 LED 水
¥ 8516
エヴァリス ダイヤルブリッジR 200W
¥ 8512
ニッソー プロテクトPROヒーター 500W
¥ 8512
ニッソー プロテクトヒーターストロングセ-フ1000 1000W
¥ 8512
AquaMiracle Adjustable 25W Aquarium Heater Submersible Fish Tank Heater Super Short Aquarium Heater with LED Digital Display Thermostat for Tanks
¥ 8510
hygger Small Submersible Aquarium Heater 15W Mini Betta Fish Tank Heater with Thermostat for 1-2.5 Gallon Saltwater Freshwater 並行輸入品
¥ 8510
Nobiqfoq Fish Tank Aquarium Heater - Submersible Thermostat Adjustable Temperature Heater for Saltwater & Freshwater 300W 並行輸入品
¥ 8510
NICREW Mini Aquarium Betta Heater 15/25/35/50/75W Fish Tank Heater 50 Watts 13 Gallons 並行輸入品
¥ 8510
AQQA Small Aquarium Heater 15W/25W/50W/75W/100W Submersible Fish Tank Heater with Intelligent LED Temperature Display and External Temperature Cont
¥ 8510
AQQA Small Aquarium Heater 15W/25W/50W/75W/100W Submersible Fish Tank Heater with Intelligent LED Temperature Display and External Temperature Cont
¥ 8510
GMsound Aquarium Heater Submersible Fish Tank Water Heater Thermostat (300W for 55-100Gal) 並行輸入品
¥ 8510
MQ Submersible Aquarium Heater Auto Thermostat 200W Fish Tank Heater with LCD Digital Aquarium Thermometer Shatter-Proof and Blast-Proof
¥ 8510
寿工芸 水槽 パワーサーモ ET-620XD
¥ 8510
落札価格8560円
440 入札履歴
終了
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