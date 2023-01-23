GEX セーフカバーナビパック 300 サーモスタット ヒーター 水槽 ヒーター 水槽ヒーター 水槽用ヒーター 熱帯魚 ヒーター【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

サーモスタット＋ヒーターをセット・ヒーター交換可能タイプ

水槽 ヒーター 水槽ヒーター 水槽用ヒーター 熱帯魚 ヒーター

GEX セーフカバーナビパック 300 サーモスタット ヒーター 水槽 ヒーター 水槽ヒーター 水槽用ヒーター 熱帯魚 ヒーター

ジェックス ペット用品 アクアリウム用品 水槽 飼育 飼育グッズ

/-- 格安 通販 安い おすすめ 人気--/

【商品名】 セーフカバーナビパック 300 【ジャンル・特徴】 サーモスタット＋ヒーターをセット・ヒーター交換可能タイプ 【メーカー名】ジェックス 株式会社 【商品特徴】 安全を追求した独自の「シャトル構造」を採用。空焚き検知温度センサーを搭載、空気中での通電を感知するとヒーターカバー表面温度を安全な温度にコントロールします。温度ヒューズを作動させる前に通電を遮断するので、再使用が可能です。難燃性樹脂を使用したヒーターカバーがついているので、人にも、魚にも安全です。さらに、ヒーター部は交換が出来るので経済的です。 【材質】 (ヒーター) ケース：ABS、ケースU：ABS、制御管：耐熱ガラス、ヒーター管：石英管、ヒーターカバー：難燃6ナイロンgF30％(V0材・・・続きは下へ