WBA-1 earsopen for music ポータブルヘッドホンアンプ【2025年度カレンダ】

商品情報

イヤホン本体

【商品名】

WBA-1 earsopen for music ポータブルヘッドホンアンプ



【商品説明】

・注意点 WR-3 CL-1001用のポータブルBluetoothアンプ

・【軽量・小サイズ どこにでも持ち出せるポータブル設計】幅34mm・奥行55mm・高さ23mmの小さなサイズ。重量は約30g。 これまでのヘッドホンアンプと比較して、より持ち出しやすい製品です。

・【音源とBluetooth/Line-inで接続できる ヘッドホンアンプ】お持ちのスマートフォン・音楽プレイヤーとBluetooth（ワイヤレス）/ Line-inの両方での接続に対応。 利用シーンにあわせて聴き方を選べます。

・【骨伝導に最適なイコライジング設定 高出力アンプによる豊かな音質骨伝導による音の特徴を徹底的に



【サイズ】

高さ : 7.30 cm

横幅 : 10.70 cm

奥行 : 14.90 cm

重量 : 190.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



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