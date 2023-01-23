『サンデシカ はじめてママのお悩みを解決する ミニ布団5点セット メモリアルスターフラッグ 日本製 1411-8888-51【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 09時 19分に出品され03月08日 09時 19分に終了予定です。即決価格は8,560円に設定されています。現在920件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
サンデシカ はじめてママのお悩みを解決する ミニ布団5点セット メモリアルスターフラッグ 日本製 1411-8888-51
【商品説明】
・[製造国] 日本
・ヌード掛け布団(厚)約70 x 85cm
・フィッティングシーツ 約60 x 90cm
・掛けカバー 約70 x 85cm
・洗える固綿マット 約60
【共通の注意事項】
※食料品やペットフードの場合、商品画像に記載されている賞味期限はサンプル表記です。
実際はのガイドラインに基づいた新しい日付の商品をお届けしておりますのでご安心下さい。
※ご質問ご要望は【注文前】お問い合わせフォームか【注文時】ご要望欄にご記載下さい。
確認して返信させていただきます。
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・ご指定日に確実にお届けが必要な場合（可否お調べします）
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落札価格8560円
920 入札履歴
終了
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