『サンデシカ はじめてママのお悩みを解決する ミニ布団5点セット メモリアルスターフラッグ 日本製 1411-8888-51【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 09時 19分に出品され03月08日 09時 19分に終了予定です。即決価格は8,560円に設定されています。現在920件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

サンデシカ はじめてママのお悩みを解決する ミニ布団5点セット メモリアルスターフラッグ 日本製 1411-8888-51



【商品説明】

・[製造国] 日本

・ヌード掛け布団(厚)約70 x 85cm

・フィッティングシーツ 約60 x 90cm

・掛けカバー 約70 x 85cm

・洗える固綿マット 約60





【共通の注意事項】

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