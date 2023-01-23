『アンダーワールド / 弐番目のタフガキ（スーパー・デラックス・エディション）（初回限定盤／SHM-CD） [CD]【お歳暮】』はヤフオクでから04月27日 16時 24分に出品され04月27日 16時 24分に終了予定です。即決価格は8,559円に設定されています。現在107件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 種別:CD 洋楽クラブ/テクノ 発売日:2015/11/20 販売元:ユニバーサル ミュージック 登録日:2015/09/14 アンダーワールド SECOND TOUGHEST IN THE INFANTS アンダーワールド CD 特典:解説対訳付／ライナーノーツ／豪華オリジナル・ブック付 内容:ジャニータ：カイトレス：トゥ・ドリーム・オブ・ラヴ／バンスタイル ／ サピーズ・カリー／コンフュージョン・ザ・ウェイトレス／ロウラ／パールズ・ガール／エア・タオル／ブルースキー／スタッガー／チェリー・解説:映画『トレインスポッティング』に使用された「ボーン・スリッピー：ナックス」の大ブレイクで、ケミカル・ブラザーズ、プロディジーと共に一躍時代の寵児となったアンダーワールドが１９９６年にリリースしたヒット・アルバムがスーパー・デラックス・エディションで登場。 （Ｃ）ＲＳ