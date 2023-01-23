『猫 可愛い 快適 ベッド 折り畳み式 大きなスペース トンネル 通路 ネスト ペット 多機能 製品 4色 ペットのおもちゃ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 06時 46分に出品され03月24日 06時 46分に終了予定です。即決価格は8,559円に設定されています。現在76件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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タイプ：ペット多機能ネスト

素材：キャンバス、PPコットン

パターン：シンプルパターン、ピュアカラー

カラー：抹茶グリーン、コーヒーカラー、赤褐色、チェリーピンク

サイズ：

全長：126cm

トンネル入口径：27cm、

ネストクッションの長さ：55cm

対象物：猫

対象シーズン：オールシーズン

機能：ペットの巣、ペットのベッド、ペットのおもちゃ



特徴：

1.高品質の生地、柔らかく、快適で暖かい。

2.折りたたみ式のデザイン、便利な収納。

3.さまざまなサイズの猫に適した広いスペース。

4.多機能：ペットの巣であるだけでなく、相互作用を高めるペットのおもちゃでもあります。

5.高品質のクラウドコットン：弾力性が高く、つぶれにくく、快適で暖かい。





ノート：

1.パラメータは手動で測定されます。わずかな誤差があります。実際のオブジェクトを参照してください。

2.パソコンの違いにより、モニターの表示色が若干異なる場合があります。



ご不明な点がございまし