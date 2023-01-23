『猫 可愛い 快適 ベッド 折り畳み式 大きなスペース トンネル 通路 ネスト ペット 多機能 製品 4色 ペットのおもちゃ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 06時 46分に出品され03月24日 06時 46分に終了予定です。即決価格は8,559円に設定されています。現在76件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
当店へようこそ。
あなたが満足のいく製品を買うことができることを願っています。
タイプ：ペット多機能ネスト
素材：キャンバス、PPコットン
パターン：シンプルパターン、ピュアカラー
カラー：抹茶グリーン、コーヒーカラー、赤褐色、チェリーピンク
サイズ：
全長：126cm
トンネル入口径：27cm、
ネストクッションの長さ：55cm
対象物：猫
対象シーズン：オールシーズン
機能：ペットの巣、ペットのベッド、ペットのおもちゃ
特徴：
1.高品質の生地、柔らかく、快適で暖かい。
2.折りたたみ式のデザイン、便利な収納。
3.さまざまなサイズの猫に適した広いスペース。
4.多機能：ペットの巣であるだけでなく、相互作用を高めるペットのおもちゃでもあります。
5.高品質のクラウドコットン：弾力性が高く、つぶれにくく、快適で暖かい。
ノート：
1.パラメータは手動で測定されます。わずかな誤差があります。実際のオブジェクトを参照してください。
2.パソコンの違いにより、モニターの表示色が若干異なる場合があります。
ご不明な点がございまし
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落札価格8559円
76 入札履歴
終了
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