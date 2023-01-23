『HUAWEI Bluetoothイヤホン FreeLace/Black日本正規代理店品【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 15時 44分に出品され03月24日 15時 44分に終了予定です。即決価格は8,559円に設定されています。現在651件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
HUAWEI Bluetoothイヤホン FreeLace/Black日本正規代理店品
【商品説明】
・1回の充電で最大18時間の音楽再生または13時間の通話
・HUAWEI HiPair経由ですばやく簡単にBluetoothペアリング
・スマートフォン、タブレット、PCのUSB Type-Cポートに接続してすばやく充電
・直径9.2mmの大型ダイナミックドライバーユニット
【サイズ】
高さ : 5.10 cm
横幅 : 16.20 cm
奥行 : 20.90 cm
重量 : 550.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8559円
651 入札履歴
終了
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