『Avantree Bluetooth ヘッドホン ワイヤレス ヘッドフォン 低遅延 aptX LL オーバーイヤー 40時間再生 密閉型 有線 無線【2024年最新】 』はヤフオクでから04月19日 02時 08分に出品され04月19日 02時 08分に終了予定です。即決価格は8,559円に設定されています。現在954件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【最先端のaptX Low Latency（低遅延）テクノロジー 】： apt-x low latency（ 低遅延 ）対応により、音声の遅延を人間の耳ではほぼ検出できないレベル（32-40ms）にまで排除します。 音楽はもちろん、特にアクション映画、スポーツのライブ放送、コンサートなどの動画をワイヤレスでもライブ感を損なわずに視聴するのに理想的な ブルーツース ヘッドフォン です。 ※テレビやPCをBluetooth化するためにはトランスミッターが必要です。Avantreeの充電不要トランスミッター Oasis Plus 、Audikast Plus （ apt-x ll 対応 ）をご使用ください。

【バランスの良い極上のサウンドの bluetooth headphone 】： 内蔵の低音ブースト機能とaptX技術により、プレイステーション、Xbox、PC上のテレビ、音楽、ゲームの音を豊かな低音とクリアな高音で臨場感たっぷりに体験できます。 様々なデバイスでライブ感あふれる極上のサウン