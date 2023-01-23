『Hemmotop 写真撮影用 背景スタンド 200x300cm 布 黒 白 緑 + サンドバッグ 二つ + 強力クリップ 6個 付き スタジ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月26日 06時 33分に出品され04月26日 06時 33分に終了予定です。即決価格は8,559円に設定されています。現在374件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Hemmotop 写真撮影用 背景スタンド 200x300cm 布 黒 白 緑 + サンドバッグ 二つ + 強力クリップ 6個 付き スタジ
【商品説明】
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・?【三色の撮影背景】ポリエステル製、綿よりしわが目立たない。無反射、光沢感を抑え、垂れ感がよくて、優れるスタジオ効果を提供できる。家族パーティー、結婚式、誕生日や写真スタジオ撮影などに適用。
・?【使用簡単、収納便利】一人でも楽に組み立てや分解可能の背景スタンド。幅は150cm、225と300cmを調整可能、高さは約80cmから195まで自由に調整可能。
・?【撮影スタジオ用キット】パッケージ内容：1x背景布 黒、1x背景布 白、1x背景布 緑、4xクロスバー、2xスタンド、2xサンドバッグ、6x背景布のクリップ、1xキャリーケース、
【サイズ】
高さ : 11.00 cm
横幅 : 20.00 cm
奥行 : 82.00 cm
重量 : 5.57 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8559円
374 入札履歴
終了
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