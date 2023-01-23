『NOREV/ノレブ メルセデス AMG GT3 2016 モンツァ 87 Beaubelique/Ricci/Vannelet 1/18スケ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 19時 56分に出品され04月22日 19時 56分に終了予定です。即決価格は8,559円に設定されています。現在355件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
NOREV/ノレブ メルセデス AMG GT3 2016 モンツァ 87 Beaubelique/Ricci/Vannelet 1/18スケ
【商品説明】
・完成品
【サイズ】
高さ : 14.60 cm
横幅 : 17.00 cm
奥行 : 33.00 cm
重量 : 1.10 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8559円
355 入札履歴
終了
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