『NOREV/ノレブ メルセデス AMG GT3 2016 モンツァ 87 Beaubelique/Ricci/Vannelet 1/18スケ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 19時 56分に出品され04月22日 19時 56分に終了予定です。即決価格は8,559円に設定されています。現在355件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

NOREV/ノレブ メルセデス AMG GT3 2016 モンツァ 87 Beaubelique/Ricci/Vannelet 1/18スケ



【商品説明】

・完成品



【サイズ】

高さ : 14.60 cm

横幅 : 17.00 cm

奥行 : 33.00 cm

重量 : 1.10 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。