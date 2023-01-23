『タカラトミー プラレール ミニオンズ ハチャメチャおしゃべりトレイン【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 05時 00分に出品され03月30日 05時 00分に終了予定です。即決価格は8,558円に設定されています。現在674件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 (c) TOMY Minions Franchise (c) Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.

原産国:タイ

単4形アルカリ乾電池2本、単3形乾電池1本使用(電池は別売です。) ※誤飲防止のため、電池ケース蓋に「ネジ止め式」を採用しています。

パッケージ重量: 0.3 kg