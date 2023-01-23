『Yubico セキュリティキー YubiKey 5C NFC USB-C/FIDO2/WebAuthn/U2F/2段階認証/高耐久性/耐衝撃性/防水【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 22時 42分に出品され05月02日 22時 42分に終了予定です。即決価格は8,558円に設定されています。現在946件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
YubiKeyは、コンピューター、ネットワーク、クラウドサービスの認証をシンプルな操作で保護します。
USB-Cポートに挿してタッチする、あるいはNFCにかざすだけで認証ができます。
Windows、Mac OS、Linuxなどの各OS、主要ブラウザ（Edge、Chrome、Safari、Firefox）で動作し、Google、Microsoft、AWS、Salesforceなど多くのサービスでご利用いただけます。
FIDO2、FIDO U2F、スマートカード（PIV）、OTPなどの認証プロトコルに対応し、強力なハードウェアベースの認証が可能です。
耐タンパ性、防水性、耐衝撃性を備えています。
2要素認証、多要素認証、パスワードレス認証でなりすましを防ぎます。
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落札価格8558円
946 入札履歴
終了
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