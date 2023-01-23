『まとめ エレコム HDMIケーブル CAC-HD14E30BK2 ×2 ds-1625202【お歳暮】』はヤフオクでから04月11日 05時 04分に出品され04月11日 05時 04分に終了予定です。即決価格は8,558円に設定されています。現在437件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品説明 商品カテゴリ 虹のショップイエロー ホーム＆キッチン テレビ、オーディオ、カメラ テレビ、映像機器 AVケーブル HDMIケーブル

商品コード a-B078TMKWXC-20230205