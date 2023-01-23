『BOW BRAND(ボウブランド) 2ウェイトートバッグ BOW-JB2108-BK ブラック W28×D17×H42cm【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 20時 40分に出品され04月04日 20時 40分に終了予定です。即決価格は8,558円に設定されています。現在394件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
BOW BRAND(ボウブランド) 2ウェイトートバッグ BOW-JB2108-BK ブラック W28×D17×H42cm
【商品説明】
・リュックとトートの2通りの使い方ができる
・対象シーズン: spring/summer
・留め具の種類: 面ファスナー
・表地: ポリエステル
・部門名:ユニセックス大人
【サイズ】
高さ : 11.10 cm
横幅 : 44.29 cm
奥行 : 52.10 cm
重量 : 930.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
BOW BRAND(ボウブランド) 2ウェイトートバッグ BOW-JB2108-BK ブラック W28×D17×H42cm
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落札価格8558円
394 入札履歴
終了
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