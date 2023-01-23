『ブラウン シリーズ3 メンズ電気シェーバー 3枚刃 3050cc-G 丸ごと水洗い可【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 23時 35分に出品され03月07日 23時 35分に終了予定です。即決価格は8,558円に設定されています。現在472件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ:幅57×奥行48×高さ156mm

本体重量(kg):0.22