『ハイゴールド(Hi-GOLD) カジュアルショルダーバック ブラック 幅35cm×高さ26cm×奥行16cm 合成皮革 HB-CSBL【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 03時 39分に出品され03月11日 03時 39分に終了予定です。即決価格は8,558円に設定されています。現在76件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「ハイゴールド(Hi-GOLD)」より引用"



【商品名】

ハイゴールド(Hi-GOLD) カジュアルショルダーバック ブラック 幅35cm×高さ26cm×奥行16cm 合成皮革 HB-CSBL



【商品説明】

・カジュアルショルダーバック

・カラー：ブラック

・ストラップの種類: ショルダー

・幅35?×高さ26?×奥行16?

・素材：合成皮革 容量：12Ｌ

・表地: フェイクレザー



【サイズ】

高さ : 20.00 cm

横幅 : 30.00 cm

奥行 : 40.00 cm

重量 : 800.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。