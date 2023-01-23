『高さ上げの給食鉢AIDANLS 自動給餌器 猫 中小型犬用 6L容量 スマホ遠隔操作 IOS Android 2.4GHzと5GHz帯WiF【お歳暮】』はヤフオクでから04月08日 11時 47分に出品され04月08日 11時 47分に終了予定です。即決価格は8,558円に設定されています。現在914件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

高さ上げの給食鉢AIDANLS 自動給餌器 猫 中小型犬用 6L容量 スマホ遠隔操作 IOS Android 2.4GHzと5GHz帯WiF



【商品説明】

・【2WAY給電&停電も安心】5V1Aの?源アダプタのほかに、 AIDANLS 自動給餌器もまた3本の単1形アルカリ乾電池(別売り)を予備?源として使用でき、?源アダプタが電気を切ってもペットが依然として給餌をもらえます。電池寿命について最大3ヶ月まで達することができます。(一般には電源を必ず使用して、バッテリーは停電時の予備オプションとしてのみ使用してください。)

・【6L大容量＆お手入れ簡単】ネコ餌自動給餌器が食物をいっぱい詰め込ませる時に、5kgほどの体重の猫ちゃんの場合、最大30日間給餌し続けます。取り外し可能なフード保管コンテナ、ステンレス製フードボウル、フードボウル受けを備えますので、



【サイズ】

高さ : 22.40 cm

横幅 : 23.20 cm

奥行 : 39.50 cm

重量 : 2.86 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。