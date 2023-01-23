『ヘリーハンセン 水着 バスクショーツ レディース PRパプリカ WM【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月09日 10時 01分に出品され03月09日 10時 01分に終了予定です。即決価格は8,558円に設定されています。現在708件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ヘリーハンセン 水着 バスクショーツ レディース PRパプリカ WM



【商品説明】

・はっ水:20洗3級

・ヒップのポケットは面ファスナー付き

・メイン素材: <表地>漁網ナイロンピーチワッシャー(ナイロン100%)<裏地>ポリエステルメッシュ(ポリエステル100%)

・海やプールで着用しても劣化しにくい耐海水・耐塩素糸を使用

・素材構成: 表地/漁網ナイロンピーチワッシャー(ナイロン100%)裏地/ポリエステルメッシュ(ポリエステル100%)

・股下:14cm(Lサイズ)・12cm(WLサイズ)

・街でのカジュアルスタイルからビーチまでこの1着で対応できる、マルチパーパスなショーツ



【サイズ】

高さ : 4.30 cm

横幅 : 25.10 cm

奥行 : 30.60 cm

重量 : 180.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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