『ヘリーハンセン 水着 バスクショーツ レディース PRパプリカ WM【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月09日 10時 01分に出品され03月09日 10時 01分に終了予定です。即決価格は8,558円に設定されています。現在708件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ヘリーハンセン 水着 バスクショーツ レディース PRパプリカ WM
【商品説明】
・はっ水:20洗3級
・ヒップのポケットは面ファスナー付き
・メイン素材: <表地>漁網ナイロンピーチワッシャー(ナイロン100%)<裏地>ポリエステルメッシュ(ポリエステル100%)
・海やプールで着用しても劣化しにくい耐海水・耐塩素糸を使用
・素材構成: 表地/漁網ナイロンピーチワッシャー(ナイロン100%)裏地/ポリエステルメッシュ(ポリエステル100%)
・股下:14cm(Lサイズ)・12cm(WLサイズ)
・街でのカジュアルスタイルからビーチまでこの1着で対応できる、マルチパーパスなショーツ
【サイズ】
高さ : 4.30 cm
横幅 : 25.10 cm
奥行 : 30.60 cm
重量 : 180.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8558円
708 入札履歴
終了
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