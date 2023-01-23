『ダイワ(DAIWA) ポケッタブルフーディーウィンドジャケット シルバーグレー XL DJ-3321【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月14日 10時 34分に出品され04月14日 10時 34分に終了予定です。即決価格は8,558円に設定されています。現在895件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ダイワ(DAIWA) ポケッタブルフーディーウィンドジャケット シルバーグレー XL DJ-3321



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 4.60 cm

横幅 : 30.30 cm

奥行 : 40.00 cm

重量 : 140.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。