『ササキ(SASAKI) 新体操 手具 ラバークラブ 国際体操連盟認定品 日本体操協会検定品 グラデ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 12時 57分に出品され03月05日 12時 57分に終了予定です。即決価格は8,558円に設定されています。現在345件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ササキ(SASAKI) 新体操 手具 ラバークラブ 国際体操連盟認定品 日本体操協会検定品 グラデーションラバークラブ 長さ44cm B×R(ブラック×レッド) M-34GH-F



商品コード：16059812590

型番：M-34GH-F

サイズ：長さ44cm／重さ150g以上

カラー：ブラック/レッド



素材:ウレタン(表面特殊塗装加工)

サイズ:高さ44cm、重さ150g以上

仕様:ジョイントホール加工

(公財)日本体操協会検定品、オフィシャル1規格(F.I.G.規格準拠・公式競技大会用)

F.I.G(国際体操連盟)認定品