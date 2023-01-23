『ササキ(SASAKI) 新体操 手具 ラバークラブ 国際体操連盟認定品 日本体操協会検定品 グラデ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 12時 57分に出品され03月05日 12時 57分に終了予定です。即決価格は8,558円に設定されています。現在345件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ササキ(SASAKI) 新体操 手具 ラバークラブ 国際体操連盟認定品 日本体操協会検定品 グラデーションラバークラブ 長さ44cm B×R(ブラック×レッド) M-34GH-F
商品コード：16059812590
型番：M-34GH-F
サイズ：長さ44cm／重さ150g以上
カラー：ブラック/レッド
素材:ウレタン(表面特殊塗装加工)
サイズ:高さ44cm、重さ150g以上
仕様:ジョイントホール加工
(公財)日本体操協会検定品、オフィシャル1規格(F.I.G.規格準拠・公式競技大会用)
F.I.G(国際体操連盟)認定品
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落札価格8558円
345 入札履歴
終了
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