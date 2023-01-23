『GLORYFISH PLUS NEOS (グローリーフィッシュ プラス ネオス) バーサタイル (バーサタイル S88-4)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月16日 05時 39分に出品され03月16日 05時 39分に終了予定です。即決価格は8,558円に設定されています。現在120件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【 ご注意：ご購入後の当店からのメールを必ずご確認ください 】
【商品概要】
全長：8フィート8インチ / 継数(本)：4 / 仕舞寸法(cm)：70
パワー：ML
先径(mm)：1.5 / 自重(g)：131
対応ルアー(g)：8〜35
カーボン含有率(%)：98
【商品説明】
説明
全モデルオールFujiガイド。
高い反発性能と魚を浮かす粘り強さを併せ持つ「T4クロス」高弾性カーボン。
旅先や出張先など携行性優れるマルチピース採用のミドルゲーム対応ロッド。
【商品詳細】
ブランド：グローリーフィッシュプラス(GloryFish Plus)
商品名：GLORYFISH PLUS NEOS (グローリーフィッシュ プラス ネオス) バーサタイル (バーサタイル S88-4)
製造元：グローリーフィッシュプラス(GloryFish Plus)
商品内容：S88
【当店からの連絡】
GLORYFISH PLUS NEOS (グローリーフィッシュ プラス ネオス) バーサタイル (バーサタイル S88-4)
¥ 8558
GLORYFISH PLUS NEOS (グローリーフィッシュ プラス ネオス) バーサタイル (バーサタイル S88-4)
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GLORYFISH PLUS NEOS (グローリーフィッシュ プラス ネオス) バーサタイル (バーサタイル S88-4)
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GLORYFISH PLUS NEOS (グローリーフィッシュ プラス ネオス) バーサタイル (バーサタイル S88-4)
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落札価格8558円
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終了
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