『GLORYFISH PLUS NEOS (グローリーフィッシュ プラス ネオス) バーサタイル (バーサタイル S88-4)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月16日 05時 39分に出品され03月16日 05時 39分に終了予定です。即決価格は8,558円に設定されています。現在120件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品概要】

全長：8フィート8インチ / 継数(本)：4 / 仕舞寸法(cm)：70

パワー：ML

先径(mm)：1.5 / 自重(g)：131

対応ルアー(g)：8〜35

カーボン含有率(%)：98



【商品説明】

説明



全モデルオールFujiガイド。

高い反発性能と魚を浮かす粘り強さを併せ持つ「T4クロス」高弾性カーボン。

旅先や出張先など携行性優れるマルチピース採用のミドルゲーム対応ロッド。



【商品詳細】

ブランド：グローリーフィッシュプラス(GloryFish Plus)

商品名：GLORYFISH PLUS NEOS (グローリーフィッシュ プラス ネオス) バーサタイル (バーサタイル S88-4)

製造元：グローリーフィッシュプラス(GloryFish Plus)

商品内容：S88



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