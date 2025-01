GLORYFISH PLUS NEOS (グローリーフィッシュ プラス ネオス) バーサタイル (バーサタイル S88-4)【コストコ お買い得】

商品情報

【商品概要】

全長:8フィート8インチ / 継数(本):4 / 仕舞寸法(cm):70

パワー:ML

先径(mm):1.5 / 自重(g):131

対応ルアー(g):8〜35

カーボン含有率(%):98



【商品説明】

説明



全モデルオールFujiガイド。

高い反発性能と魚を浮かす粘り強さを併せ持つ「T4クロス」高弾性カーボン。

旅先や出張先など携行性優れるマルチピース採用のミドルゲーム対応ロッド。



【商品詳細】

ブランド:グローリーフィッシュプラス(GloryFish Plus)

商品名:GLORYFISH PLUS NEOS (グローリーフィッシュ プラス ネオス) バーサタイル (バーサタイル S88-4)

製造元:グローリーフィッシュプラス(GloryFish Plus)

商品内容:S88



