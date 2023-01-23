『Mezz (メッヅ) キューケース MO-11Y 1バット 1シャフト MK-MO11Y【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 19時 56分に出品され03月22日 19時 56分に終了予定です。即決価格は8,558円に設定されています。現在70件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Mezz (メッヅ) キューケース MO-11Y 1バット 1シャフト MK-MO11Y



【商品説明】

・MO-11Y

・ショートポケット : 8.5×7×3.5cm

・バットエンドからの挿入 : 可能

・収納本数 : 1B1S(バット1本 シャフト1本)

・本体サイズ :83×7.5×5cm

・素材 : 合皮



【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 9.00 cm

奥行 : 84.00 cm

重量 : 600.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。