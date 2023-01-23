『TOCHIGI LEATHER(とちぎ革) 財布 三つ折り財布 ミニウォレット 栃木レザー 姫路レザー フラップ 短財布 こだわりの 天然皮【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 22時 36分に出品され03月09日 22時 36分に終了予定です。即決価格は8,558円に設定されています。現在356件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

TOCHIGI LEATHER(とちぎ革) 財布 三つ折り財布 ミニウォレット 栃木レザー 姫路レザー フラップ 短財布 こだわりの 天然皮



【商品説明】

・Closure: Flap

・Color: 01/Black， 02/Dark Brown， 03/Brown， 07/Red

・Material: Cowhide (Tochigi Leather)， Interior Leather: Himeji Leather (tanned leather)， Made in Japan

・Material: leather

・Note: There may be slight differences in the color and texture of the product image. Please be aware of

・Outer Mate



【サイズ】

高さ : 3.04 cm

横幅 : 10.16 cm

奥行 : 13.46 cm

重量 : 160.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

財布、帽子、ファッション小物 タグ TOCHIGI

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