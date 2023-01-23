『TOCHIGI LEATHER(とちぎ革) 財布 三つ折り財布 ミニウォレット 栃木レザー 姫路レザー フラップ 短財布 こだわりの 天然皮【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 22時 36分に出品され03月09日 22時 36分に終了予定です。即決価格は8,558円に設定されています。現在356件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
TOCHIGI LEATHER(とちぎ革) 財布 三つ折り財布 ミニウォレット 栃木レザー 姫路レザー フラップ 短財布 こだわりの 天然皮
【商品説明】
・Closure: Flap
・Color: 01/Black， 02/Dark Brown， 03/Brown， 07/Red
・Material: Cowhide (Tochigi Leather)， Interior Leather: Himeji Leather (tanned leather)， Made in Japan
・Material: leather
・Note: There may be slight differences in the color and texture of the product image. Please be aware of
・Outer Mate
【サイズ】
高さ : 3.04 cm
横幅 : 10.16 cm
奥行 : 13.46 cm
重量 : 160.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8558円
356 入札履歴
終了
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