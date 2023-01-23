『nikka（日華）ペットゲート 取付幅75-82cm 突っ張り式 穴開け不要 オートクローズ フェンス ペットフェンス スチールゲート【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 09時 19分に出品され03月04日 09時 19分に終了予定です。即決価格は8,558円に設定されています。現在211件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
nikka（日華）ペットゲート 取付幅75-82cm 突っ張り式 穴開け不要 オートクローズ フェンス ペットフェンス スチールゲート
【商品説明】
・注意 ※お客様組み立て商品です。 ※取付完了まで結束バンドを切り離さないように壁や柱などに固定する方法がおすすめ。
・特徴 多機能で使いやすい、スチールセーフティゲートです。 穴開け不要＆取付簡単：突っ張り式ゲートなので、壁などに穴を開ける必要はなく、ナットを回すだけで簡単に取付/取外し可能。 上下連動ダブルロック式：上のロックを解除する上部ボダンと底部のロックを解除する下部ボダンを同時に押すと開けられるダブルロック式で、片手で操作できる。 オートクローズ機能：90度未満での扉の使用時は、自動で扉が閉まりロックします。閉め忘れを防げます。 オープンキープ機能：90度以上にゆっくりと開ける場合、ドアがオープンキープ状態になる。 前後両開き：ドアは前後±90開閉式
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8558円
211 入札履歴
終了
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