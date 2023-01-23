『ミステリーランチMYSTERY RANCH FULL MOON フルムーン ウエストバッグ 6.3L DELMAR【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 19時 25分に出品され04月20日 19時 25分に終了予定です。即決価格は8,558円に設定されています。現在14件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ミステリーランチMYSTERY RANCH FULL MOON フルムーン ウエストバッグ 6.3L DELMAR



【商品説明】

・ピックアップハンドル

・ポケットの数:2(外側1/内側1)

・全長 タテ16.5cmxヨコ39cmxマチ11.5cm

・留め具の種類: ファスナー

・耐水

・背あてパッド

・重量:410g



【サイズ】

高さ : 5.33 cm

横幅 : 21.84 cm

奥行 : 32.77 cm

重量 : 260.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。