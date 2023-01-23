『TOYMOCK(トイモック) ハンモック 自立式 コンパクト 折り畳み ブラック MOZ-14-01【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 08時 15分に出品され03月05日 08時 15分に終了予定です。即決価格は8,558円に設定されています。現在736件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

TOYMOCK(トイモック) ハンモック 自立式 コンパクト 折り畳み ブラック MOZ-14-01



【商品説明】

・フレームの色:ブラック

・付属品:収納袋

・切り替え:3段階

・対象身長(約):180cm

・広げた時のサイズ(約):高さ75.0×幅260.0×奥行き80.0cm

・材質:スチール (フレーム)、ポリエステル (ネット)

・耐荷重量(約):100kg

・閉じた時のサイズ(約):高さ14.0×幅110.0×奥行き18.0cm



【サイズ】

高さ : 15.50 cm

横幅 : 20.50 cm

奥行 : 114.00 cm

重量 : 9.66 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。