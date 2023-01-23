『エックスガール キルテッドポケットヒップバッグQUILTED POCKET HIP BAG 105203053004 ホワイト【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 06時 26分に出品され03月15日 06時 26分に終了予定です。即決価格は8,558円に設定されています。現在272件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
エックスガール キルテッドポケットヒップバッグQUILTED POCKET HIP BAG 105203053004 ホワイト
【商品説明】
・タテ22cmxヨコ35cmxマチ13cm
・ポケットの数:3(外側2/内側1)
・留め具の種類: ファスナー
・表地: 確認中
・重量:230g
・非防水
【サイズ】
高さ : 5.00 cm
横幅 : 29.00 cm
奥行 : 34.80 cm
重量 : 460.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8558円
272 入札履歴
終了
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