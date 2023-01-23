『エックスガール キルテッドポケットヒップバッグQUILTED POCKET HIP BAG 105203053004 ホワイト【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 06時 26分に出品され03月15日 06時 26分に終了予定です。即決価格は8,558円に設定されています。現在272件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エックスガール キルテッドポケットヒップバッグQUILTED POCKET HIP BAG 105203053004 ホワイト



【商品説明】

・タテ22cmxヨコ35cmxマチ13cm

・ポケットの数:3(外側2/内側1)

・留め具の種類: ファスナー

・表地: 確認中

・重量:230g

・非防水



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 29.00 cm

奥行 : 34.80 cm

重量 : 460.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。