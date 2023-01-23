『オージェー (OJ) OJ MINI SUPER JUICE (GREEN) 55mm スケートボード ウィール スケボー【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月10日 19時 23分に出品され04月10日 19時 23分に終了予定です。即決価格は8,558円に設定されています。現在556件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
オージェー (OJ) OJ MINI SUPER JUICE (GREEN) 55mm スケートボード ウィール スケボー
【商品説明】
・【OJ WHEELS(オージェーウィール)】 INDEPENDENTやSANTACRUZを手掛けるNHS社から1976年に誕生した、ウィールブランド『OJ』高いウレタン技術でスムーズなスライド性や滑り心地で、ストリートはもちろん、パーク、 トランジションなど様々なスタイルで高く支持されています。代表ライダーにはJoe Milazzo、John Worthingtonなどが在籍してます。ちなみにOJはOrange Juiceの略称で、その名の通りオレンジがチームカラーとなってます。
・【スタッフレビュー】 クルーザーのド定番であるJUICEシリーズのウィールは四角いシェイプで接地面が広くガンガン悪路も攻めれます!柔らかいソフトウィールなので足への負担も少なく移動用のスケボーに
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8558円
556 入札履歴
終了
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