『おさかな生活 削り節入りまぐろ 成猫用 180g(60g×3袋)×24個セット おさかな100%ベース【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月30日 19時 14分に出品され04月30日 19時 14分に終了予定です。即決価格は8,558円に設定されています。現在421件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

おさかな生活 削り節入りまぐろ 成猫用 180g(60g×3袋)×24個セット おさかな100%ベース



【商品説明】

・ベース素材はまじりっけなしのおさかな100％



【サイズ】

高さ : 12.70 cm

横幅 : 29.20 cm

奥行 : 34.90 cm

重量 : 5.53 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。