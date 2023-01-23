『おさかな生活 削り節入りまぐろ 成猫用 180g(60g×3袋)×24個セット おさかな100%ベース【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月30日 19時 14分に出品され04月30日 19時 14分に終了予定です。即決価格は8,558円に設定されています。現在421件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
おさかな生活 削り節入りまぐろ 成猫用 180g(60g×3袋)×24個セット おさかな100%ベース
【商品説明】
・ベース素材はまじりっけなしのおさかな100％
【サイズ】
高さ : 12.70 cm
横幅 : 29.20 cm
奥行 : 34.90 cm
重量 : 5.53 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8558円
421 入札履歴
終了
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