『ジェイドヨガ（JADE YOGA) ボイジャー（厚み1.5mm） ヨガマット (ミッドナイトブルー)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 07時 51分に出品され04月19日 07時 51分に終了予定です。即決価格は8,558円に設定されています。現在319件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ジェイドヨガ（JADE YOGA) ボイジャー（厚み1.5mm） ヨガマット (ミッドナイトブルー)



【商品説明】

・持ち運び便利な薄型ヨガマット＊グリップ力、そして滑らないすぐれもの



【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 6.00 cm

奥行 : 61.00 cm

重量 : 800.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。