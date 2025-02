GBM ゴルフボールメーカー BB8 R2D2 デススターボール プリントティー20個付き【コストコ お買い得】

商品情報

【商品名】

GBM ゴルフボールメーカー BB8 R2D2 デススターボール プリントティー20個付き



【商品説明】

・「May the course be with you」と刻印された20枚のティー。

・オハイオ州ラウドンヴィルのゴルフボールメーカーが米国でデザイン・印刷しています。

・クリスマスパッケージ入り。

・ソリッドコア構造。 352ディンプルパターン。

・贈り物や棚に飾るのに最適。

・透明なプラスチックパッケージに入っています。

・高品質の2ピース構造。



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 : 110.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。