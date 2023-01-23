『プール 子供用 家庭用 ラウンドプール 大型 305×305cm ビニール 庭 水遊び おしゃれ 水抜き栓 ベランダ バルコニー ファミリー キッズ サウナ 冷水浴 ny501【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 00時 07分に出品され04月18日 00時 07分に終了予定です。即決価格は8,558円に設定されています。現在397件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品内容】：ラウンドプール
【サイズ】：(約)305cm×305cm×76cm
【重量】：(約)8.31kg
【素材】：PVC
使用上の注意事項
※対象年齢は6歳以上です。
※改造/本来の目的以外/強い衝撃などはお控え下さい。
※仕様は改善の為に予告なく変更する場合があります。
※ディスプレイ画面等の環境上・写真と実際の商品の色とは多少違う場合がございます。
※海外輸入商品により・汚れ/ダメージ等がついている場合がございます。
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落札価格8558円
397 入札履歴
終了
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