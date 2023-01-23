プール 子供用 家庭用 ラウンドプール 大型 305×305cm ビニール 庭 水遊び おしゃれ 水抜き栓 ベランダ バルコニー ファミリー キッズ サウナ 冷水浴 ny501【2025年の人気アイテム】

商品情報

【商品内容】：ラウンドプール

【サイズ】：(約)305cm×305cm×76cm

【重量】：(約)8.31kg

【素材】：PVC



使用上の注意事項

※対象年齢は6歳以上です。

※改造/本来の目的以外/強い衝撃などはお控え下さい。

※仕様は改善の為に予告なく変更する場合があります。

※ディスプレイ画面等の環境上・写真と実際の商品の色とは多少違う場合がございます。

※海外輸入商品により・汚れ/ダメージ等がついている場合がございます。





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