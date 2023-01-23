『FiiO フィーオ FIO-FW1-B ブラック 完全ワイヤレスイヤホン Knowles製BAドライバー Qualcomm製「QCC3020【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 01時 03分に出品され04月11日 01時 03分に終了予定です。即決価格は8,558円に設定されています。現在205件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

FiiO フィーオ FIO-FW1-B ブラック 完全ワイヤレスイヤホン Knowles製BAドライバー Qualcomm製「QCC3020



【商品説明】

・Knowles製カスタム仕様BAドライバーを搭載、ノイズを低減するDSPリコンストラクション・テクノロジー

・Qualcommのワイヤレス伝送技術「TWS+」をサポート、連続再生7時間、最長21時間の音楽再生が可能なロングライフ設計

・SoCにQualcomm製「QCC3020」を搭載。SBC/AAC/apt Xといった主要ワイヤレスオーディオコーデックに対応、優れた接続安定性を実現するLDSアンテナを搭載

・コネクタタイプ:ブルートゥース

・タッチセンサー搭載ですべての機能を快適にコントロール、Qualcomm cVc noise cancelling technology 8.



【サイズ】

高さ : 5.20 cm

横幅 : 9.80 cm

奥行 : 9.80 cm

重量 : 140.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。