『和楽暮 桐生織 リバーシブル新細帯 日本製 帯 半幅 (黒)【お歳暮】』はヤフオクでから03月21日 20時 05分に出品され03月21日 20時 05分に終了予定です。即決価格は8,558円に設定されています。現在986件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
和楽暮 桐生織 リバーシブル新細帯 日本製 帯 半幅 (黒)
【商品説明】
・メイン素材: ポリエステル
・寸法（約）：長さ390cm×幅16.5cm
・日本製（桐生織）
・素材：ポリエステル100%
【サイズ】
高さ : 3.60 cm
横幅 : 20.40 cm
奥行 : 29.80 cm
重量 : 480.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8558円
986 入札履歴
終了
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