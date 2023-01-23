『和楽暮 桐生織 リバーシブル新細帯 日本製 帯 半幅 (黒)【お歳暮】』はヤフオクでから03月21日 20時 05分に出品され03月21日 20時 05分に終了予定です。即決価格は8,558円に設定されています。現在986件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

和楽暮 桐生織 リバーシブル新細帯 日本製 帯 半幅 (黒)



【商品説明】

・メイン素材: ポリエステル

・寸法（約）：長さ390cm×幅16.5cm

・日本製（桐生織）

・素材：ポリエステル100%



【サイズ】

高さ : 3.60 cm

横幅 : 20.40 cm

奥行 : 29.80 cm

重量 : 480.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

着物、浴衣 タグ 和楽暮

桐生織

リバーシブル新細帯

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帯

半幅

(黒)