『Ezam マジックフォールディングハンガー (ハンガー30本+専用バー75?) ハンガー すべらない すべらないハンガー パンツハンガー は【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 14時 05分に出品され03月28日 14時 05分に終了予定です。即決価格は8,558円に設定されています。現在562件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Ezam マジックフォールディングハンガー (ハンガー30本+専用バー75?) ハンガー すべらない すべらないハンガー パンツハンガー は



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 16.00 cm

横幅 : 30.60 cm

奥行 : 45.20 cm

重量 : 3.74 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。