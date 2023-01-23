『エッグプラント お寺様用お給仕セット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月08日 10時 14分に出品され05月08日 10時 14分に終了予定です。即決価格は8,558円に設定されています。現在363件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エッグプラント お寺様用お給仕セット



【商品説明】

・材質:湯呑/磁器有田焼 菓子台・茶托/ABS樹脂 お盆/フェノール樹脂

・蓋付湯呑サイズ:径10×高8cm菓子台サイズ:径12×高4.8cm茶托サイズ:径12.5×高3cm盆サイズ:14.8×31.8cm



【サイズ】

高さ : 13.40 cm

横幅 : 16.40 cm

奥行 : 33.40 cm

重量 : 860.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。