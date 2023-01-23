『エッグプラント お寺様用お給仕セット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月08日 10時 14分に出品され05月08日 10時 14分に終了予定です。即決価格は8,558円に設定されています。現在363件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
エッグプラント お寺様用お給仕セット
【商品説明】
・材質:湯呑/磁器有田焼 菓子台・茶托/ABS樹脂 お盆/フェノール樹脂
・蓋付湯呑サイズ:径10×高8cm菓子台サイズ:径12×高4.8cm茶托サイズ:径12.5×高3cm盆サイズ:14.8×31.8cm
【サイズ】
高さ : 13.40 cm
横幅 : 16.40 cm
奥行 : 33.40 cm
重量 : 860.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8558円
363 入札履歴
終了
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