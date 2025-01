JADA TOYS ミニカー 1/24サイズ 20th ANNIVERSARY DIV Cruiser 20周年記念シリーズ 平行輸入【お歳暮】

商品情報

・ JD31078

・Brand new 1/24 scale diecast car model of Div Cruizer Van Metal Raw ¥D-Rods¥ ¥Jada 20th Anniversary¥ die cast model car by Jada.

・ Brand new box.

・ Real rubber tires.

・ Detailed interior exterior.

・ Comes with die-cast mosaic tile.