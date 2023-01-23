『Nゲージ 3025 EF60 500 特急色【お歳暮】』はヤフオクでから03月31日 15時 53分に出品され03月31日 15時 53分に終了予定です。即決価格は8,557円に設定されています。現在398件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Nゲージ 3025 EF60 500 特急色



【商品説明】

・【さくら ヘッドマーク付】傷や汚れなしの美品です。

・ケース及びインナーの状態（美）

・ヘッドライト/点灯 パンタグラフ 動作正常

・モーター状態（優）・静音走行・安定走行・低速走行

・付属部品 ・ＫＡＴＯカプラ×２



【サイズ】

高さ : 2.60 cm

横幅 : 4.20 cm

奥行 : 18.80 cm

重量 : 160.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。