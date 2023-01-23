『Nゲージ 3025 EF60 500 特急色【お歳暮】』はヤフオクでから03月31日 15時 53分に出品され03月31日 15時 53分に終了予定です。即決価格は8,557円に設定されています。現在398件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Nゲージ 3025 EF60 500 特急色
【商品説明】
・【さくら ヘッドマーク付】傷や汚れなしの美品です。
・ケース及びインナーの状態（美）
・ヘッドライト/点灯 パンタグラフ 動作正常
・モーター状態（優）・静音走行・安定走行・低速走行
・付属部品 ・ＫＡＴＯカプラ×２
【サイズ】
高さ : 2.60 cm
横幅 : 4.20 cm
奥行 : 18.80 cm
重量 : 160.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8557円
398 入札履歴
終了
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