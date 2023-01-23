『Geekria Elite イヤーパッド 互換性 パッド フォステクス Fostex TH600， TH610， TH500RP， TH90【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 03時 18分に出品され03月27日 03時 18分に終了予定です。即決価格は8,557円に設定されています。現在341件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Geekria Elite イヤーパッド 互換性 パッド フォステクス Fostex TH600， TH610， TH500RP， TH90



【商品説明】

・Fostex TH600 TH610 TH500RP TH900 TH900 MKII Massdrop x Fostex TH-X00 と対応でき、耐久性と柔軟性のある優れたイヤーパッドです。

・パッケージ内容：イヤーパッド X 1ペア

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：



【サイズ】

高さ : 4.80 cm

横幅 : 9.20 cm

奥行 : 11.80 cm

重量 : 80.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。