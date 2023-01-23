『PGYTECH MANTISPOD 2.0（クラシック ブラック）多機能ミニ三脚 P-CG-080 雲台付き【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月13日 11時 17分に出品され04月13日 11時 17分に終了予定です。即決価格は8,557円に設定されています。現在64件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
PGYTECH MANTISPOD 2.0（クラシック ブラック）多機能ミニ三脚 P-CG-080 雲台付き
【サイズ】
高さ : 4.70 cm
横幅 : 13.90 cm
奥行 : 22.40 cm
重量 : 410.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8557円
64 入札履歴
終了
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