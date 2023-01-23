『ナビス（アズワン） 体位固定マット（ウエイブブロック） 445×350×200mm WB-2 4562108487627【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 06時 47分に出品され03月05日 06時 47分に終了予定です。即決価格は8,557円に設定されています。現在793件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
長時間でも疲れず、体に優しくフィット。
ウェイブ構造と適度な柔らかさが身体の滑りを防ぎ、体位交換や安楽な姿勢を長く保持できます。
体に接する面は、プロファイル加工によりウェイブ状になっていますので、体圧を和らげます。
通気性に優れているので、長時間の使用でも褥瘡予防に効果的です。
カバーは、制菌繊維を使用しています。
材質：特殊ウレタンフォーム
洗濯方法：洗濯可／脱水可／乾燥機不可（カバーのみ）
カバー付き
幅×奥行×高さ（mm）：445×350×200
※低温では若干硬くなりますが、使用時には戻ります。
型番：WB-2
タグ：エアーマット、クッション、シーツ類
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4562108487627
商品コード
az-0-2703-02
ナビス（アズワン） 体位固定マット（ウエイブブロック） 445×350×200mm WB-2 4562108487627
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落札価格8557円
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終了
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