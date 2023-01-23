『ダックス MOONBAT(ムーンバット) ポリエステル後染ジャガード チェック 折りたたみ傘 雨傘 耐風 紳士 メンズ 21-125-107【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 08時 12分に出品され03月27日 08時 12分に終了予定です。即決価格は8,557円に設定されています。現在871件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ダックス MOONBAT(ムーンバット) ポリエステル後染ジャガード チェック 折りたたみ傘 雨傘 耐風 紳士 メンズ 21-125-107



【商品説明】

・SIZE:60 全長:61.3cm 直径:103cm 持ち手:2.5cm

・メイン素材: 100% ポリエステル



【サイズ】

高さ : 4.70 cm

横幅 : 6.30 cm

奥行 : 26.40 cm

重量 : 250.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

財布、帽子、ファッション小物 タグ ダックス

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