『ニッタク Nittaku フライアットカーボンプロ ST ストレート NC0370 卓球 ラケット シェークラケット シェークハンド 未張り上げ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 11時 41分に出品され03月29日 11時 41分に終了予定です。即決価格は8,557円に設定されています。現在227件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
5枚合板にケプラー カーボンを搭載極薄カーボンを搭載したフライアットカーボンに比べ、より高いスピード性能を重視した合板設計。トップ選手の要望にも応えた、カーボンラケットとなります。硬質な表面材表面には硬質な木材を使用。相手の強打にも打ち負けないラケット。フライアットラバーとの相性フライアットと、フライアットカーボンプロのスピード感が合わさり、中陣からでも伸びのあるスピードドライブを打つことが可能。
素材：5枚＋2木材合板 管理code：99997977
ヤサカ(YASAKA) 卓球 ラケット 馬林ソフトカーボンSTR YM11
¥ 8555
ヴィクタス(VICTAS) 卓球 ラケット HINO-CARBON POWER ヒノカーボン パワー 攻撃用シェークハンド ストレート 310075
¥ 8552
STIGA(スティガ) 卓球 ラケット ディフェンシブ クラシック 101515 MJP
¥ 8552
ヤサカ(YASAKA) 卓球 ラケット 武蔵V ペンホルダー (日本式) 攻撃型 木材(桧) 角型 W78
¥ 8552
ヴィクタス(VICTAS) 卓球 ラケット 松下浩二 使用モデル ディフェンシブ ストレート 028205
¥ 8549
ヴィクタス(VICTAS) 卓球 ラケット Koji Matsushita シェークハンド 守備用 5枚合板 松下浩二選手使用モデル フレア
¥ 8549
ニッタク(Nittaku) 卓球 ラケット ソウ MF R ペンホルダー (日本式) 木材 NE-6696 角丸型
¥ 8549
ヴィクタス(VICTAS) 卓球 ラケット ZX-GEAR FIBER シェークハンド 攻撃用 特殊素材入り ストレート 029005
¥ 8548
ヴィクタス(VICTAS) 卓球 ラケット SWAT POWER スワット パワー 攻撃用シェークハンド フレア 310014
¥ 8548
ニッタク(Nittaku) 卓球 ラケット ファクティブカーボン シェークハンド 攻撃用 特殊素材入り ストレート NC-0433
¥ 8548
ビクタス レディース ゼクスギア ZX-GEAR FIBER 卓球ラケット シェークハンドラケット ストレート 029004 029005
¥ 8547
ビクタス メンズ レディース 松下浩二 KOJI MATSUSHITA 卓球ラケット シェークハンドラケット 028005
¥ 8547
ビクタス メンズ レディース 松下浩二ディフェンシブ KOJI MATSUSHITA DEFENSIVE 卓球ラケット シェークハンドラケット ST ストレート 028205
¥ 8547
ビクタス メンズ レディース 松下浩二ディフェンシブ KOJI MATSUSHITA DEFENSIVE 卓球ラケット シェークハンドラケット フレア FL 028204
¥ 8547
ビクタス メンズ レディース 松下浩二オフェンシブ KOJI MATSUSHITA OFFENSIVE 卓球ラケット シェークハンドラケット ストレート ST 028105
¥ 8547
ビクタス メンズ レディース マツシタコウジオフェンシブ KOJI MATSUSHITA OFFENSIVE FL 卓球ラケット シェークハンドラケット 028104
¥ 8547
ZX-GEAR IN 卓球 VICTAS ヴィクタス ゼクスギア ラケット
¥ 8547
ZX-GEAR OUT 卓球 VICTAS ヴィクタス ゼクスギア ラケット
¥ 8547
落札価格8557円
227 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！