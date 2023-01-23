『ニッタク Nittaku フライアットカーボンプロ ST ストレート NC0370 卓球 ラケット シェークラケット シェークハンド 未張り上げ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 11時 41分に出品され03月29日 11時 41分に終了予定です。即決価格は8,557円に設定されています。現在227件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 5枚合板にケプラー カーボンを搭載極薄カーボンを搭載したフライアットカーボンに比べ、より高いスピード性能を重視した合板設計。トップ選手の要望にも応えた、カーボンラケットとなります。硬質な表面材表面には硬質な木材を使用。相手の強打にも打ち負けないラケット。フライアットラバーとの相性フライアットと、フライアットカーボンプロのスピード感が合わさり、中陣からでも伸びのあるスピードドライブを打つことが可能。

素材：5枚＋2木材合板 管理code：99997977