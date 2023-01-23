『EFFEX(エフェックス) イージーフィットバー プラス ゴールド Z900RS (18-21)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 08時 08分に出品され03月03日 08時 08分に終了予定です。即決価格は8,557円に設定されています。現在615件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 適合車種:Z900RS 18-21

カラー：ゴールド

材質：アルミ

スイッチ穴加工済み

仕様：ノーマル比7mmアップ/19mmバック