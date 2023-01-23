『ダックス 牛革 ビジネス 3.5cm幅広 ベルト DB38780 メンズ ブラック フリーサイズ（ウエストサイズ95cmまで）【2024年最新】 』はヤフオクでから03月12日 14時 07分に出品され03月12日 14時 07分に終了予定です。即決価格は8,557円に設定されています。現在804件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ダックス 牛革 ビジネス 3.5cm幅広 ベルト DB38780 メンズ ブラック フリーサイズ（ウエストサイズ95cmまで）
【商品説明】
・SIZE:F 全長:116cm 最大:104cm 最小:96cm バックル縦:4.3cm バックル横:5.3cm ベルト幅:3.5cm
・メイン素材: 牛革、合金
【サイズ】
高さ : 4.50 cm
横幅 : 12.50 cm
奥行 : 15.00 cm
重量 : 30.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
※サイズ・カラーのご希望がある場合は
ご注文時のご要望欄にてお申しつけ下さい。
他モールでも併売しているため、タイミングによって在庫切れの可能性がございます。その際は、別途ご連絡させていただきます。
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落札価格8557円
804 入札履歴
終了
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