『ダックス 牛革 ビジネス 3.5cm幅広 ベルト DB38780 メンズ ブラック フリーサイズ（ウエストサイズ95cmまで）【2024年最新】 』はヤフオクでから03月12日 14時 07分に出品され03月12日 14時 07分に終了予定です。即決価格は8,557円に設定されています。現在804件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ダックス 牛革 ビジネス 3.5cm幅広 ベルト DB38780 メンズ ブラック フリーサイズ（ウエストサイズ95cmまで）



【商品説明】

・SIZE:F 全長:116cm 最大:104cm 最小:96cm バックル縦:4.3cm バックル横:5.3cm ベルト幅:3.5cm

・メイン素材: 牛革、合金



【サイズ】

高さ : 4.50 cm

横幅 : 12.50 cm

奥行 : 15.00 cm

重量 : 30.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

※サイズ・カラーのご希望がある場合は

ご注文時のご要望欄にてお申しつけ下さい。

他モールでも併売しているため、タイミングによって在庫切れの可能性がございます。その際は、別途ご連絡させていただきます。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

財布、帽子、ファッション小物 タグ ダックス

牛革

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ブラック

フリーサイズ（ウエストサイズ95cmまで）