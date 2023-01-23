『リー Tシャツ 公式 Tight Mockneck Tee レディース COW M【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 22時 38分に出品され03月07日 22時 38分に終了予定です。即決価格は8,557円に設定されています。現在785件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

リー Tシャツ 公式 Tight Mockneck Tee レディース COW M



【商品説明】

・ゴルフ

・メイン素材: ポリエステル 60％、レーヨン 40％

・素材構成: 60% ポリエステル， 40% レーヨン



【サイズ】

高さ : 5.20 cm

横幅 : 14.70 cm

奥行 : 17.10 cm

重量 : 150.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。