『JVC HA-XC50T 完全ワイヤレスイヤホン XXシリーズ/ブラック HA-XC50T-B + 交換用イヤーピース スパイラルドットMLサイズ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 02時 29分に出品され03月10日 02時 29分に終了予定です。即決価格は8,557円に設定されています。現在619件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
JVC HA-XC50T-B 完全ワイヤレスイヤホン XXシリーズ 本体質量5.6ｇ小型軽量ボディ 最大14時間再生 防水・防塵・耐衝撃のタフボディ Bluetooth Ver5.0対応/ブラック迫力の重低音サウンドと、防水・防塵・耐衝撃の「TRIPLE PROOF」タフボディ採用ストリートファッションにマッチするカラフルな4色展開内蔵バッテリーと充電ケースで合計約14時間の長時間連続再生を実現Bluetooth?標準規格 Ver.5.0、Power Class1に対応ワンボタンによる簡単操作とオートオン/オフ&コネクトイヤホン本体で音声アシスタント機能の起動などの操作が可能JVC EP-FX9ML-B 交換用イヤーピース スパイラルドット 6個入り MLサイズ ブラックスパイラルドットイヤーピース。イヤーピース内壁にスパイラル状に配置したディンプルにより、イヤーピース内の反射音を拡散させ、直
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落札価格8557円
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終了
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